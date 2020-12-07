Міжнародний олімпійський комітет ввів санкції проти Лукашенка

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив незаконно обраному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і його синові Віктору брати участь у всіх заходах організації, включаючи Олімпійські ігри.

Як повідомляється на офіційному сайті МОК, ця заборона також стосується всього керівництва Національного олімпійського комітету (НОК) країни. Санкції будуть діяти до подальших вказівок або до виборів нового керівництва НОК Білорусі, які заплановані на лютий 2021 року.

Крім того, МОК призупинить всі фінансові виплати, призначені Національному олімпійському комітету країни, за винятком коштів, спрямованих на підготовку білоруських атлетів до ОІ-2020 в Токіо і зимовим ОІ-2022 в Пекіні. Проте наголошується, що гроші будуть безпосередньо виплачені спортсменам без участі НОК Білорусі.

Міжнародний олімпійський комітет також призупинив усі переговори про можливе проведення змагань під егідою організації на території держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі почалися після "перемоги" Олександра Лукашенка на президентських виборах в країні, який за їхніми результатами нібито набрав 80% голосів. Люди масово вийшли на вулиці і зіткнулися з жорстким опором з боку силовиків, які почали бити і затримувати мітингувальників.

Білоруські спортсмени, зокрема призери Олімпійських ігор, написали лист із вимогою визнати вибори в країні недійсними.