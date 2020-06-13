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13 червня • оновлено в 22:46
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Мітингувальники в США помстилися за расизм пам'ятнику Шварценеггеру

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Статуя легендарного бодібілдера і актора Арнольда Шварценеггера постраждала під час чергової акції руху Black Lives Matter ["Життя темношкірих важливі" - інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення] в американському Коламбусі.

Протестуючі зафарбували червоною фарбою кулаки скульптури Арні, написавши поруч на асфальті: "Кров на твоїх руках".

Мітингувальники в США помстилися за расизм пам'ятнику Шварценеггеру

Instagram / nicksstrengthpower

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий американець Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання. Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвело до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни.

Раніше знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" в Уотфорд на милицях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Арнольд Шварцнегер
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