"Місце в селі": російський журналіст принизливо висловився про Хабіба

Російський політичний журналіст Олег Кашин заявив, що чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не повинен представляти Росію на міжнародній арені.

"Хабібу місце в його, вибачте, родинному селі, а не на світовій арені представляти Російську Федерацію. Слово Хабіб не страшне. Слово Хабіб смішне. Він скоріше така комічна фігура, яка дискредитує Росію на світовій арені. Я не хочу, щоб моя країна асоціювалася з цими хуліганськими бійками", – цитує слова Кашина агентство Чемпіонат.

Олег Кашин Стрінгер

Він вважає, що такий вид спорту, як змішані єдиноборства, необхідно заборонити та прирівняти його до "володіння зброєю".

"Я хочу це заборонити. Володіння такими єдиноборствами має бути прирівняне до зброї та відповідним чином контролюватися. Давайте вимагати заборони змішаних єдиноборств. Ну скільки можна?!" – додав Кашин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій Хабіба Нурмагомедова пройде 18 квітня у Брукліні проти Тоні Фергюсона.

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