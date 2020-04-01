Мільйонна криза: скільки втратять Малиновський, Світоліна та інші топспортсмени України через коронавірус

Пандемія коронавіруса вдарила по спорту буквально в кожній країні світу, змусивши організаторів скасувати (або в кращому випадку – перенести) навіть самі топові події.

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І якщо в ігрових видах спортсмени ще більш-менш мають опору у вигляді зарплати (нехай і скороченої), в індивідуальних дисциплінах майже все крутиться біля призових за особисті перемоги. Але в найближчі два місяці всі великі івенти та турніри закриті, через що зірки українського спорту не дорахуються левової частки свого бюджету. Від сотень тисяч до мільйонів.

OBOZREVATEL відкрив фінансову відомість світового спорту і з'ясував, скільки та чому не зможуть заробити Еліна Світоліна, Василь Ломаченко, Руслан Малиновський та інші топи спортивної України.

Ломаченко мав отримати найбільший гонорар в кар'єрі

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко готувався до одного з найважливіших боїв в кар'єрі – проти американця Теофімо Лопеса. Зухвалий Лопес, напевно, більше всіх з попередніх суперників Ломаченка дозволяв собі "ляпати" в сторону Ломаченка і вже рвався на ринг 30 травня. Але тепер бій перенесений на невизначений термін.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко Top Rank

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Сутичка Лопеса і Ломаченка повинна стати однією з топових в 2020-му в легкій вазі, і гонорари теж були відповідні. Навіть після вирахування всіх податків і промоутерської комісії Василь мав отримати за бій 2,5 млн. доларів (з "брудного" гонорару в 4,5 млн.). Але тепер ще питання, чи збережуться призові боксерів в такому розмірі з урахуванням наступної кризи в світі спорту. Раніше гонорари Ломаченко вимірювалися розмірами близько 1 млн. доларів.

Чергове "затягування" для Усика на кругленьку суму

Олександр Усик ніяк не може повноцінно розкрутитися в дивізіоні важковаговиків, через травми та різні сторонні чинники залишаючись без боксу аж з жовтня 2019-го. Нарешті 23 травня кримчанин повинен був зустрітися в Лондоні з іменитим британцем Дереком Чісорою. Але через пандемію бій попередньо перенесений на липень.

Афіша бою Олександр Усик - Дерек Чісора

Промоутери та організатори цього поєдинку ще не встигли засвітити гонорари за бій, хоча кілька ЗМІ "генерували" заробіток Усика в 2,7 млн. доларів. Втім, цей показник явно завищений як для новачка хевівейта, який в супертяжах провів лише один поєдинок і був без боїв більше півроку.

Варто припустити, що гонорар Усика за бій з Чісорою буде коливатися в районі 1-1,5 млн. доларів, що в кілька разів менше за суму опонента. За свій попередній бій (він же – дебютний), проти американця Чазза Уізерспуна, Олександр отримав 1,2 млн. доларів. Хоча для Усика в майбутньому бою куди важливіше можливість стати претендентом на чемпіонський бій проти Ентоні Джошуа.

Призові в 1 мільйон пролітають мимо

Хто вже точно не дорахується кругленької суми в своєму гаманці, так це одна з найбагатших спортсменок України – Еліна Світоліна. Якщо коротко, то за період карантину українка пропустить 3-4 великих тенісних турніри, серед яких є призові фонди понд 8 мільйонів доларів.

Еліна Світоліна

У березні Еліна вже застала скасування великого турніру в Індіан-Уеллсі з фондом в 8,8 млн. доларів, через що чимало обурювалася (учасники вже прибули в США, але потім були змушені залишати локацію). Далі в календарі WTA на квітень-травень – 11 турнірів. Світоліна напевно б взяла участь мінімум в 4 змаганнях категорії Прем'єр – в Майамі, Штутгарті, Мадриді та Римі.

Троє з цих турнірів – еліта сезонного туру WTA, з мільйонними фондами: Маямі – 8,8 млн. доларів, Мадрид – 8,3 млн., Рим – 3,2 млн. У Штутгарті простіше, але теж непогана тусовка (куди Еліна збиралася й в минулому році) з можливістю поборотися за 820 тис. доларів.

Звичайно, виграти все це "золото" відразу практично нереально. Але відштовхнемось від показників Еліни в шести турнірах WTA цього сезону – фінал (Монтеррей), чвертьфінал (Таїланд) і чотири 1/32 фіналу (Брісбен, Australian Open, Дубаї та Доха). Еліна непогано набирала по ходу сезону, тому сміливо можна припустити, що українка вийшла б у фінал в одному з найближчих турнірів.

Припустимо, за фінал в Індіан-Уеллсі або Майамі Світоліна заробила б близько 700 тисяч. доларів. За чвертьфінал змагання цього ж калібру – приблизно 200 тис. доларів. А за три виходи в 1/32-гу або 1/16 фіналу – близько 20 тис. доларів за кожен. Якщо підсумувати виграші за таким сценарієм – виходить майже 960 тисяч доларів. А проведи Еліна успішніше квітень-травень, ніж січень-березень, її призові спокійно перевалили б за 1 мільйон та могли досягти цифри в 1,2-1,3 млн. доларів.

Малиновському втрат не уникнути

Руслану Малиновському зараз явно не до грошей – українець опинився в епіцентрі спалаху коронавіруса в Європі, на півночі Італії. В тому самому Бергамо, де вже ніде ховати померлих від вірусу... І недавно Руслан в своєму Instagram вкотре досить різко закликав всіх серйозно сприйняти коронавірус.

Руслан Малиновський

На тлі епідемії коронавіруса всі італійські клуби чекає оптимізація зарплат, що вже зробив "Ювентус". "Аталанта" Малиновського поки мовчить з цього приводу, але теж напевно зробить подібні кроки. Варто припустити, що "бергамаскі" скоротять або зовсім не виплатять футболістам з/п за "карантинні" квітень-травень.

Прибуток Малиновського в "Аталанті", за різними даними, становить 1 мільйон євро (1,1 млн. доларів), що дозволяє українцю розраховувати приблизно на 91,4 тис. доларів на місяць. Так за два місяці хавбек може не дорахуватися 182,8 тисяч, і це без преміальних за окремі перемоги і досягнення. Наприклад, окремо футболісти "Аталанти" отримають бонуси за виступи в Лізі чемпіонів, де команда вже пробилася в 1/4 фіналу. Це принесло в казну клубу вже 54,9 млн. доларів, а за вихід в півфінал могло б додатися ще 13,2. Свої умовні 100-150 тис. доларів з єврокубкових преміальних Руслан міг би отримати, але в умовах кризи ці гроші напевно будуть пущені на клубну діяльність, а не на премії.

НБА поки тримається, але далі гравців чекають невиплати

Через спалах коронавіруса в США і захворювання самих баскетболістів НБА також перервала сезон і чекає поліпшення ситуації. Комерційна система Ліги передбачає гарантію баскетболістам виплати зарплат, що нині діє до 1 квітня. А після цього терміну НБА утримуватиме свою частину зарплат в зв'язку з форс-мажорними обставинами (в середньому близько 10 відсотків місячного прибутку гравців).

Святослав Михайлюк (зліва)

Українець Святослав Михайлюк має контракт з "Детройтом" на 1,5 млн. доларів на рік, що приносить баскетболістові 120,8 тис. в місяць. За квітень-травень Святослав вже напевно втратить 24 тисячі (по 12 тис. на місяць - ті самі 10 відсотків)). У той же час поки невідомо, на яку оптимізацію піде сам "Детройт", і чи торкнеться це зарплати баскетболістів, які не зіграють мінімум до 13 квітня (а то й довше).

Білодід позбулася трьох турнірів Гран-Прі

Українська дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід в 2020-му ще встигла виграти "золото" турніру в Парижі, який пройшов на початку лютого. Але далі дзюдоїсти теж йдуть на карантин, що обіцяє спортсменам втрати (нехай і не такими великими, як тенісистам або боксерам).

Міжнародна федерація дзюдо вже офіційно оголосила, що три наступні турніри сезонного Гран-Прі – в Грузії, Туреччині та Азербайджані – не відбудуться. Білодід без сумнівів претендувала на вищі позиції в цих змаганнях, відповідно – на гонорари переможцю. За виграш "золота" турніру в Грузії обіцялося 3 тис. доларів, за перемогу в Антальї і Баку за аналогією з минулими роками – по 3 і 1 тис. доларів відповідно.

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