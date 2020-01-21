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21 січня • оновлено в 16:12
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"Мільйони спортсменів": США оголосили жорстку вимогу щодо скандалу з допінгом в Росії

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Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт заявив, що судові слухання у справі Російського антидопінгового агентства і санкцій до російського спорту повинні бути відкритими.

Глава USADA Тревіс Тайгерт

Глава USADA Тревіс Тайгерт

EPA

"У нас немає юридичних підстав приєднатися до справи РУСАДА, але ми сподіваємося, що вона буде відкритою для громадськості. Це дозволить всім зацікавленим особам, які не мають законного права бути там, отримувати інформацію в реальному часі, з перших рук про те, що поставлено на карту. Кажу про такі організації, як наша, і про мільйони спортсменів по всьому світу", – сказав Тайгерт в коментарі ТАСС.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
США
Тег
WADA
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Россия никогда не отмоется от этого позора в спорте. Любой спортсмен из роиссии,который хоть что то выиграет у всех будет ассоциироваться с мельдонием.
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