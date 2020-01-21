"Мільйони спортсменів": США оголосили жорстку вимогу щодо скандалу з допінгом в Росії

Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгерт заявив, що судові слухання у справі Російського антидопінгового агентства і санкцій до російського спорту повинні бути відкритими.

Глава USADA Тревіс Тайгерт EPA

"У нас немає юридичних підстав приєднатися до справи РУСАДА, але ми сподіваємося, що вона буде відкритою для громадськості. Це дозволить всім зацікавленим особам, які не мають законного права бути там, отримувати інформацію в реальному часі, з перших рук про те, що поставлено на карту. Кажу про такі організації, як наша, і про мільйони спортсменів по всьому світу", – сказав Тайгерт в коментарі ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 9. грудня позбавив РУСАДА статусу відповідності, позбавивши Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Причиною послужили маніпуляції, які велися з базою даних московської лабораторії.

Рада засновників РУСАДА не погодилася з прийнятим рішенням, і тепер точку в розгляді поставить Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні.

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