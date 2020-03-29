Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов зізнався, що показав прапор України на турнірі в Бразилії, щоб було простіше в Києві отримати закордонний паспорт.

Микита Крилов

"У мене закордонний паспорт закінчився. Але і в цілому я давно не був у Києві. Десь з 2016 року. У мене є ще один. Але зараз в Україні можна отримати біометричний паспорт, який спрощує польоти по Європі. У мене і віза американська закінчилася, так що мені в Україну треба потрапити ще і за цим. Візу продовжити. Так що сподіваюся потрапити туди скоро, але через карантин поки нікуди не поїхати", - цитує Крилова "СЕ".

В одному з ранніх інтерв'ю уродженець Луганщини заявляв, що дуже хоче отримати російський паспорт і має величезне бажання виступити під прапором "ЛНР".

Рік тому Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою UFC

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