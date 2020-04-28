"Міг вийти з квартири, а на майданчику повісився наркоман": Шлеменко - про життя в Росії

Знаменитий російський боєць змішаного стилю (ММА) і чемпіон світу з сучасного панкратіону Олександр Шлеменко розповів про страшне життя в Росії за часів його молодості.

Олександр Шлеменко Championat.com

"Я народився і виріс на околиці Омська. Околиці зазвичай відомі своєю злочинністю, неблагополучними сім'ями, і я все це бачив. На моїх очах померло більше 50% хлопців. І у нас немає війни, це відбувається в мирний час. Звідси усвідомлення того, що курити і пити – це ненормально. Вся наркоманія пройшла на моїх очах. Спочатку всi почали нюхати клей, і я не розумів, навіщо вводити себе в такий стан. Я завжди за цим спостерігав. У нас скрізь були шприци, це була епідемія. Я не хочу, щоб мої діти це бачили", - цитує Шлеменка Sports.ru.

За словами росіянина у них в місті смерть від наркотиків була звичайною справою.

"Ще був у нас боєць Магомед Мірзамагомедов, який привозив борців-збірників до нас на район, і у мене була така картина перед очима: йдуть здорові бійці, а за кутом помер наркоман, навколо нього мамка скаче, реве. Або я міг вийти з квартири, а на майданчику повісився наркоман. Ми росли, і нам це здавалося буденним. Так що у мене ніколи не виникало бажання щось в себе колоти і ставати слабким", – підсумував Шлеменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шлеменко переміг американця Девіда Бранча в головному бою турніру RCC 7. Росіянин провів задушливий прийом "гільйотина", змусивши суперника здатися.

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