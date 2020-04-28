Головна Новини
28 квітня • оновлено в 23:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Міг вийти з квартири, а на майданчику повісився наркоман": Шлеменко - про життя в Росії

1.4т
Читати матеріал російською

Знаменитий російський боєць змішаного стилю (ММА) і чемпіон світу з сучасного панкратіону Олександр Шлеменко розповів про страшне життя в Росії за часів його молодості.

Олександр Шлеменко

Олександр Шлеменко

Championat.com

"Я народився і виріс на околиці Омська. Околиці зазвичай відомі своєю злочинністю, неблагополучними сім'ями, і я все це бачив. На моїх очах померло більше 50% хлопців. І у нас немає війни, це відбувається в мирний час. Звідси усвідомлення того, що курити і пити – це ненормально. Вся наркоманія пройшла на моїх очах. Спочатку всi почали нюхати клей, і я не розумів, навіщо вводити себе в такий стан. Я завжди за цим спостерігав. У нас скрізь були шприци, це була епідемія. Я не хочу, щоб мої діти це бачили", - цитує Шлеменка Sports.ru.

За словами росіянина у них в місті смерть від наркотиків була звичайною справою.

"Ще був у нас боєць Магомед Мірзамагомедов, який привозив борців-збірників до нас на район, і у мене була така картина перед очима: йдуть здорові бійці, а за кутом помер наркоман, навколо нього мамка скаче, реве. Або я міг вийти з квартири, а на майданчику повісився наркоман. Ми росли, і нам це здавалося буденним. Так що у мене ніколи не виникало бажання щось в себе колоти і ставати слабким", – підсумував Шлеменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шлеменко переміг американця Девіда Бранча в головному бою турніру RCC 7. Росіянин провів задушливий прийом "гільйотина", змусивши суперника здатися.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа Triumph с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
Evil Genuises
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карту
1.76 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Liquid
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку