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"Ми оточені": Хабіб переказав свою розмову з Путіним

4.4тЧитати матеріал російською

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов розповів, що президент РФ Володимир Путін просив його не піддаватися на провокації після перемоги над ірландцем Конором Макгрегором.

За словами дагестанця, після бою поліцейські відвели його разом із командою в підтрибунне приміщення, щоб звільнити стадіон від фанатів.

Путін і Нурмагомедов

Путін і Нурмагомедов

stav.kp.ru

"Оточили нас, сказали, що не скоро вдасться вийти зі стадіону", - цитує бійця sport24.

У цей момент Нурмагомедова повідомили про дзвінок від Путіна.

"Він подзвонив, запитав: "Як справи? "Я відповів, що ми оточені, а це значить, що вони від нас не підуть", - переказав розмову боєць.

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Нагадаємо, що російський чемпіон зі змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов (26-0) у своєму першому захисті титулу чемпіона UFC у легкій вазі переміг ірландця Конора МакГрегора (21-3). Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

При цьому поєдинок ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув із клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора. Після цього на арені почалося справжнє побоїще, яке зупинили тільки силами поліції.

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