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31 жовтня • оновлено в 16:58
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"Ми не бананова країна!" У Росії влаштували істерику через висловлювання Конора про дагестанців

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Російські спортсмени та чиновники влаштували істерику через висловлювання зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

Ірландець під час нещодавньої пресконференції в Москві назвав дагестанців боягузами, чим викликав гнів представників РФ.

"Західне суспільство звикло вчити нас жити. Це сумнівна ідея. Ми самі можемо будь-кого навчити, і демократії також. Росія – не бананова країна, це наддержава. Ми вимагаємо від наших правоохоронних органів у рамках нашого законодавства, зокрема статті 282, конкретної реакції. Він порушив конституцію Російської Федерації", – заявив, серед інших, член громадської палати РФ Султан Хамзаєв, пише "Спорт-Экспресс".

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Конор МакГрегорв

Конор МакГрегорв

Зі свого боку популярний у Росії боєць ММА Магомед Ісмаїлов образив Конора, назвавши того дурником.

"Все, що Конор сказав про Дагестан, мене зачепило. Блін, якого хр*на? Дивився відео й думав, якого люди там взагалі продовжують сидіти? Я б йому дав ляпаса, чесне слово. Відважив би ляща. Він – гайповщик, я – теж. Це був би найбільш гайповий ляпас у історії", – заявив Магомед.

Інший боєць, Володимир Мінєєв, обурився не тільки через висловлювання МакГрегора, а й тому, що в ексчемпіона UFC безліч шанувальників у Росії.

"Мене вражає, що в нашій країні залишається багато людей, які вигороджують Конора, приходять до нього з подарунками. Я не знаю, як їх виправдати. Стає прикро за тих, хто починає уникати проблем. Після мого відео мені школярі почали писати, що дагестанці з чеченцями воювали проти росіян. Звідки у них такі підтасовані факти?" – зазначив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор під час пресконференції в Москві жорстко пройшовся по Хабібу Нурмагомедову, присоромивши його через прапор Росії.

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Особа
Конор МакГрегор
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hunt andres
hunt andres
"...устроили закатили мощную истерику...". Не захлебнитесь, борзописцы помоечные)
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