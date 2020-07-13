Менеджер Хабіба про росЗМІ: це абсолютна брехня

Менеджер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз спростував інформацію про те, що його клієнт вирішив завершити кар'єру.

Представник бійця зазначив, що деякі російські ЗМІ опублікували неправдиві повідомлення про майбутнє Нурмагомедова-молодшого.

Алі Абдель-Азіз в Twitter спростував завершення кар'єри Хабібом

"Деякі російські ЗМІ повідомили, що я сказав, ніби Хабіб завершив кар'єру. Це абсолютна брехня. Хабіб сумує по батькові (Абдулманап Нурмагомедов помер 3 липня у віці 57 років – ред.). Я хочу, щоб всі ставилися до ситуації з повагою і не давали неправдивих новин. Все, чого захоче Хабіб, я підтримаю на 100%. Він мій брат, а в житті є набагато важливіші речі, ніж бої", – написав Абдель-Азіз на своїй сторінці в соціальній мережі Twittter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов вперше прокоментував смерть батька, подякувавши за підтримку народам Дагестану і Чечні.