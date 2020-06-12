Менеджер Хабіба пояснив, чому росіянин не поб'ється з Конором

Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заявив, що не зможе знайти необхідні аргументи, щоб переконати росіянина знову побитися з Конором Макгрегором.

"Якщо в бою між Хабібом і Джастіном (Гетжі – Ред.) переможе американець, то може він і поб'ється з Макгрегором. Але Хабібу не потрібні додаткові 20-30 мільйонів, у нього і так величезна кількість грошей. Я не зможу знайти аргументів, які б переконали росіянина побитися з Конором. Не думаю, що Хабіб дасть Конору шанс. Він – інша людина. Для нього принципи стоять на першому місці. Перед першим боєм МакГрегор наговорив купу гидких речей про батька, матір, дружину Хабіба. Хто захоче знову це вислуховувати?" – пояснив Абдель-Азіз в інтерв'ю ESPN.

Хабіб - Конор

Нагадаємо, що перший поєдинок між Нурмагомедовим і Макгрегором відбувся в жовтні 2018 року. Росіянин переміг свого суперника задушливим прийомом у четвертому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Уайт заявив, що Конор втратив шанс отримати реванш проти Хабіба.