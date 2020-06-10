Менеджер Хабіба поділився новими подробицями про стан батька бійця

Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Алі Абдель-Азіз, розповів, що стан батька російського бійця MMA Абдулманапа трохи покращився.

"Хабіб, його сім'я та його батько дуже сильні. Його стан покращується. Він відкрив очі, почав потроху реагувати на те, що відбувається – це хороший знак. Аллах тримає ситуацію під контролем. Ми віримо, що йому стане краще, але в цій ситуації все залежить від його здоров'я. Ми раді, що зараз в його стані спостерігається прогрес", – розповів Абдель-Азіз в інтерв'ю інформагентству ESPN.

Хабіб Нурмагомедов і Алі Абдель-Азіз XSPORT.ua

Нагадаємо, що 57-річний Абдулманап є тренером по самбо і змішаних єдиноборств. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор заявив, що молиться за здоров'я тренера свого принципового суперника.