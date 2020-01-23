Менеджер Хабіба анонсував новий бій росіянина влітку

Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов заявив, що через раннє закінчення Рамадана його підопічний може вперше за довгий час провести бій влітку.

"Так, це цілком можливо: місяць Рамадан закінчується в кінці травня, потім ще місяць на відновлення, і можна спробувати в кінці літа провести ще один бій. Залежить від обстановки та розстановки сил у легкій вазі", – цитує слова Магомедова агентство Матч ТВ.

Хабіб Нурмагомедов РІА Новини

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок російський боєць проведе проти американця Тоні Фергюсона 18 квітня в Нью-Йорку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Уайт заявив, що вірить у реванш між Хабібом Нурмагомедовим і Конором Макгрегором, а також підтвердив наявність переговорів між росіянином і Флойдом Мейвезером.

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