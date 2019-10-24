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24 жовтня • оновлено в 15:09
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"Мене вб'є!" Конор приїхав до Росії та офіційно назвав дату наступного бою

1.4т Читати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор офіційно оголосив про повернення в октагон.

Наступний поєдинок ірландця запланований вже на початок майбутнього року.

"Мій бій відбудеться 18 січня 2020 року в Лас-Вегасі. Ноторіус повертається! Дата узгоджена. Але якщо я назву вам прізвище суперника, UFC така організація, що мене вб'є. Окрім того, я хочу битися в Москві з переможцем бою Хабіб – Тоні Фергюсон. Москва заслужила цей поєдинок. Наш реванш із Хабібом неминучий", – заявив МакГрегор під час пресконференції в Москві.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Кадр із відео

Нагадаємо, свій останній поєдинок Конор провів 6 жовтня 2018 року, коли програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор розповів, як його запідозрили в тому, що він хоче отруїти президента Росії Володимира Путіна.

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Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
Місце
Росія Москва
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