Головна Новини
10 грудня • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Мелодія та ганчірка": журналістка з США висміяла Росію через допінг-скандал

856
Читати матеріал російською

Американська журналістка агентства Washington Post Саллі Дженкінс назвала російські гімн і прапор мелодією та ганчіркою, обурившись м'якістю дій WADA щодо РФ.

"В першу чергу, WADA не заборонить Росії брати участь в Олімпійських Іграх в Токіо: агентство лише дискваліфікувала гімн і прапор РФ. Мелодія та ганчірка – відмінний жест від організації, яка спеціалізується на косметичному вирішенні серйозних проблем", – написала Дженкінс у своїй статті.

прапор РФ

прапор РФ

дзвін Росії

Вона також засумнівалася у здатності WADA виступати суддею в подібного роду питаннях.

"Важливо те, що результатам діяльності WADA не можна довіряти, оскільки це отруєний інструмент. Дії Росії нічим не виправдати, але і сама організація не може бути законною суддею в цьому питанні", – додала вона.

Новини
Бойкот Олімпіади! У російській Держдумі придумали, як "помститися" WADA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення WADA відсторонити Росію від участі в Олімпіадах протягом найближчих чотирьох років.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги