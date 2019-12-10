"Мелодія та ганчірка": журналістка з США висміяла Росію через допінг-скандал

Американська журналістка агентства Washington Post Саллі Дженкінс назвала російські гімн і прапор мелодією та ганчіркою, обурившись м'якістю дій WADA щодо РФ.

"В першу чергу, WADA не заборонить Росії брати участь в Олімпійських Іграх в Токіо: агентство лише дискваліфікувала гімн і прапор РФ. Мелодія та ганчірка – відмінний жест від організації, яка спеціалізується на косметичному вирішенні серйозних проблем", – написала Дженкінс у своїй статті.

прапор РФ дзвін Росії

Вона також засумнівалася у здатності WADA виступати суддею в подібного роду питаннях.

"Важливо те, що результатам діяльності WADA не можна довіряти, оскільки це отруєний інструмент. Дії Росії нічим не виправдати, але і сама організація не може бути законною суддею в цьому питанні", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення WADA відсторонити Росію від участі в Олімпіадах протягом найближчих чотирьох років.

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