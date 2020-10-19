Мексиканський реслер помер після втрати свідомості на рингу. Відео

26-річний мексиканський реслер Луїс Анхель Салазар, відомий під псевдонімом "Принц повітря", втратив свідомість під час одного з шоу в передмісті Мехіко та помер у лікарні.

Як повідомляє видання The Sun, спортсмен отримав два удари в груди, після чого різко впав на настил. Його суперник і суддя поєдинку відразу зрозуміли серйозність ситуації та спробували надати йому першу допомогу.

Незважаючи на це, третій реслер подумав, що це частина шоу, і Салазар прикидається. Він вибіг на ринг і напав на свого колегу, який намагався врятувати "Принца повітря", поки не зрозумів, що на його очах розгорнулася справжня трагедія.

Салазар помер у лікарні через дорогу від арени, на якій пройшов його останній виступ. У нього був діагностований розрив аневризми головного мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий мексиканський реслер помер після невдалого прийому.