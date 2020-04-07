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7 квітня • оновлено в 21:41
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Медведєву звинуватили в зраді Росії

7.1т
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Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання Євгенiя Медведєва відповіла на звинувачення в бажанні змінити російське громадянство на будь-яке інше.

Дмитро Медведєв і Євгенія Медведєва

Дмитро Медведєв і Євгенія Медведєва

вікіпедія

Дівчина опублікувала фейспалм - емодзі у вигляді обличчя, закритого однією рукою.

"Ти хочеш поміняти громадянство?! Навіщо?! Зраджувати країну заради уявних перемог..." - написав якийсь час назад один з користувачів Instagram в коментарях до одного з постів спортсменки '

Медведєву звинуватили в зраді Росії

У 2018 році, Медведєва почала співпрацювати з канадським тренером Брайаном Орсером, переїхала до Канади, але продовжила виступати за Росію.

В середині березня 2020-го вона назвала критику за це з боку російських шанувальників фігурного катання безпричинною і дуже болючою.

Спортсменка зізналася, що це не кращим чином позначилося на її психічному здоров'ї, але вона змогла подолати цю ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фігуристка Катерина Куракова, що змінила російське громадянство на польське, поскаржилася на життя в Канаді, де зараз проходять її життя і тренування.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодец девочка!
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