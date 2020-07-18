Матір чемпіонки світу, яка розбилася в Москві, відвезли в психіатричну лікарню

Максим Іншаков Інші види спорту 17:43, 18.07.2020 Оновлено: 18:03, 18.07.2020

Мати загиблої чемпіонки світу з фігурного катання серед юніорів Катерини Александровської госпіталізована в психіатричну клініку.

Як стало відомо 5-tv.ru, у жінки від події стався шок. Після того, як вона не змогла впоратися з емоціями, медики ухвалили рішення про термінову госпіталізацію в одну з психоневрологічних клінік Москви.

За неперевіреними даними в Александровської-молодшої була депресія, і мама фігуристки раніше зверталася по допомогою до психіатрів, щоб допомогти дочці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня Александровська загинула, випавши з шостого поверху в столиці Росії.

Пізніше став відомий текст передсмертної записки, яку залишила фігуристка.

Спортсменка народилася в Москві, кілька років прожила в Україні, а потім переїхала до Австралії, де взяла спортивне громадянство цієї країни.

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