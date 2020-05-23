Matchday. Як повернути уболівальників на стадіон?

Максим Богданов Інші види спорту 13:40, 23.05.2020

Після зняття обмежень, викликаних карантином, спортивні клуби зіткнуться з новим викликом – виграти боротьбу за глядача в інших розважальних подій, за якими так засумували люди.

В межах освітньої платформи PM Education експерти будуть обговорювати найкращі приклади організації Matchday та роботи з уболівальниками в день проведення спортивного заходу.

26 травня в 16:00 за підтримки ТМ Parimatch відбудеться чергова онлайн-конференція Sports Talk Club. Учасником дискусії стане Максим Краснобаєв, екс-генеральний менеджер футбольного клубу "Динамо" (Брест). У минулому сезоні команда стала чемпіоном Білорусі як на полі, так і за його межами. Клуб добився феноменального росту відвідуваності уболівальників при мінімальних інвестиціях.

Другий гість клубу – Максим Карпій, керівник агентства Sportlab, має величезний досвід організації як великих заходів (Z-Games), так і локальних івентів. Максим проаналізує найкращі міжнародні практики, а також дасть практичні поради про те, як організувати проведення спортивного матчу, щоб глядачі самі хотіли на нього потрапити.

Для того, щоб отримати посилання на безкоштовну трансляцію конференції, необхідно пройти реєстрацію.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/4DQV3tXEePuoDr3f8

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