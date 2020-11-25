Матч українського чемпіона світу увійшов до серіалу від Netflix "Хід королеви"

Одна з партій українського чемпіона світу з бліцу та швидких шахів Василя Іванчука стала прототипом для одного з фінальних епізодів міні-серіалу компанії Netflix "Хід королеви".

Фільм розповідає про життя геніальної молодої шахістки Бет Хармон, яка почала займатися цим видом спорту в притулку. За сценарієм на одному з турнірів у фіналі Хармон зустрічається з радянським гросмейстером Василем Борговим. Саме в основу цього епізоду лягла реальна партія Іванчука з американцем Патріком Вольфом, зіграна у 1993 році.

Василь Іванчук зіграв партію з Патріком Вольфом у 1993 році. FIDE

Таке рішення було прийняте консультантом творців телешоу Гаррі Каспаровим. "Це реальна партія 1993 року Іванчук-Вольф. Буквально через день після виходу серіалу я отримав лист від Патріка Вольфа. Це був крик: "Я впізнав цю партію!" Тобто партія реальна, але все ж є деяке відхилення, яке пішло тільки на користь серіалу", – розповів тринадцятий чемпіон світу в інтерв'ю "Дождю".

Більш того, в будь-якому фрагменті, де глядач бачить шахову дошку та фігури, зображені реальні матчі.

Бет Хармон змагалася у фіналі з Василем Борговим. кадр з фільму

Відзначимо, що "Хід королеви" став найпопулярнішим міні-серіалом Netflix. Він складається з семи епізодів. За 28 днів показу його подивилися 62 мільйони разів. Головну роль в шоу виконала актриса Аня Тейлор-Джой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гаррі Каспаров захопився перемогою Василя Іванчука на чемпіонаті світу зі швидких шахів-2016, назвавши його "великим орлом".