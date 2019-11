Боєць ММА з'явився в образі легендарного кіногероя і вразив мережу - опубліковано відео

Бразильський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Маркус Перес нестандартно підійшов до своєї дуелі поглядів перед турніром UFC Fight Night 164.

Напередодні бою проти Веллінгтона Турмана Перес з'явився в образі Джокера. Креативщик підійшов до суперника і запитав: "Чому такий серйозний?" Це культовий питання персонажа, який він задає у фільмі "Темний лицар".

Зал бурхливо привітав Переса, коли боєць постав в образі Джокера.

Why so serious? 🤡⁠

⁠

⁠Markus Perez with a 🃏surprise for #UFCSP weigh-ins and Wellington Turman. ⁠

⁠ pic.twitter.com/Kg7ykw6CQc