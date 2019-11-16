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16 листопада • оновлено в 15:01
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Боєць ММА з'явився в образі легендарного кіногероя і вразив мережу - опубліковано відео

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Бразильський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Маркус Перес нестандартно підійшов до своєї дуелі поглядів перед турніром UFC Fight Night 164.

Напередодні бою проти Веллінгтона Турмана Перес з'явився в образі Джокера. Креативщик підійшов до суперника і запитав: "Чому такий серйозний?" Це культовий питання персонажа, який він задає у фільмі "Темний лицар".

Зал бурхливо привітав Переса, коли боєць постав в образі Джокера.

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Російський боєць UFC моторошним нокаутом "звернув шию" суперникові

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок закінчився в першому раунді, після того, як німецький боєць, у якого лише одна нирка, зловив суперника важелем ліктя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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