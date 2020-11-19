Марина Мороз: на боях я завжди маю із собою прапор України

Марина Мороз - перша українка в UFC, найпрестижнішому промоушині ММА. Амбасадорка бренду Parimatch, фанати називають її "Залізної леді", їй належить рекорд за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі, але за цією історією успіху стоїть дуже непростий шлях. Марині довелося пройти через безліч випробувань, але вона досягла своєї мети.

Про все це Марина Мороз розповіла у рамках спецпроєкту "Помилитися аби виграти", ініційованого головним меценатом українського спорту Parimatch та виданням Na chasi. В межах проєкту представники українського спорту, розповідають про те, з чим свого часу не впоралися і які життєві уроки засвоїли зі своїх невдач.

"Коли я вступила до Інституту фізкультури, думала: "Я буду знаменитою спортсменкою". Хотілося прорватися на ринг. Коли ж почала займатися боксом, тренери постійно на мене тиснули, мовляв: "Ти не прорвешся". Коли університетські тренери дізналися, що я пішла в ММА, говорили: "Тебе там уб’ють або покалічать".

"Дуже хочеться відчувати, що за тебе переживають на батьківщині. Адже я єдина українка в UFC. Від держави я досі ніякої допомоги не отримала. В Україні дуже повільно розвивається спортивна сфера. Багато спортсменів скаржаться, тому їдуть за кордон і не хочуть повертатися. Немає ніякої підтримки згори. Я стукаю в ці двері, але поки без результату. Наразі в Україні мене підтримує тільки бізнес, зокрема компанія Parimatch. На боях я завжди маю із собою прапор України. Виносити чужий прапор я ніколи не стану — я ж з дитинства тут. І буду продовжувати його виносити".

Наступний поєдинок на турнірі UFС Марини Мороз проведе 5-го грудня у Лас-Вегасі проти спортсменки з Бразилії Таїли Сантос.