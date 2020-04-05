Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Маргарита Мамун зізналася, що її сильно засмутила легковажність росіян, які не вважають загрозу коронавiрусу серйозною.

"Хочеться все-таки попросити всіх дотримуватися режиму самоізоляції, до цього потрібно ставитися серйозно. Потрібно подумати не тільки про себе, ви можете бути просто переносником вірусу, без симптомів. Хочеться, щоб не було більше відео з парків, де люди роблять шашлики. Це просто ранить мені серце, дивуюся, чому таке відбувається і чому люди не сприймають це серйозно", - цитує Мамун Чемпіонат.ком

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита біатлоністка збірної України Юлія Джима під час карантину намагається тримати себе в формі.

Киянка влаштувала імпровізоване тренування прямо в під'їзді, використовуючи сходинки як тренажер для ніг.

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