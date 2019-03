"Маленький ти пацюк": Конор наїхав на Хабіба

Знаменитий боєць змішаного стилю в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор влаштував в інтернеті перепалку з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Ірландець прокоментував фото російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) після бою з американцем Елом Яквінтою.

"У тебе забрали гроші, а твоїм братам підбили очі, маленький ти пацюк! Віва Лас-Вегас! Нас чекає велика вечірка!" – написав МакГрегор.

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3