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"Маленький ти пацюк": Конор наїхав на Хабіба

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Знаменитий боєць змішаного стилю в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор влаштував в інтернеті перепалку з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Ірландець прокоментував фото російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) після бою з американцем Елом Яквінтою.

"У тебе забрали гроші, а твоїм братам підбили очі, маленький ти пацюк! Віва Лас-Вегас! Нас чекає велика вечірка!" – написав МакГрегор.

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26 березня МакГрегор оголосив про завершення кар'єри і відхід з MMA. В останньому поєдинку він програв Хабіб Нурмагомедову задушливим прийомом в четвертому раунді.

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Особи
Конор МакГрегорХабiб Нурмагомедов
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Он же "наехал" из-за океана, а не в глаза. Наездун херов...
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
как это по-украински-получить пиздюлей и тявкать из под лавки )))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Тима-это женское имя?Ты чего хрюкаешь не по делу.На украинском сайте эту муть написали вот я и сделал вывод.Развивайся,свинёныш,есть такая наука-логика )))
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Belov Тима
Belov Тима
Smekalov Sergey, ах тыж падаль козломордая и тут Украинцев приплел ,чтож вы за гомноеды расеяне хуевы ,ебанное стадо рабов срущих на укр.ресурсах ,на расии пасадють де
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