"Маленький ти пацюк": Конор наїхав на Хабіба

Знаменитий боєць змішаного стилю в напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор влаштував в інтернеті перепалку з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.
Ірландець прокоментував фото російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) після бою з американцем Елом Яквінтою.
"У тебе забрали гроші, а твоїм братам підбили очі, маленький ти пацюк! Віва Лас-Вегас! Нас чекає велика вечірка!" – написав МакГрегор.
You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 березня 2019 р
Viva Las Vegas baby the gaf always wins.
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26 березня МакГрегор оголосив про завершення кар'єри і відхід з MMA. В останньому поєдинку він програв Хабіб Нурмагомедову задушливим прийомом в четвертому раунді.
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