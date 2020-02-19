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20 лютого • оновлено в 02:10
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Максимальний ризик: в Японії заявили про загрозу скасування Олімпіади через коронавірус

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Коронавірус, що охопив Китай і ряд країн регіону, може поставити під загрозу проведення Олімпійських ігор-2020 в Японії.

Так вважає відомий японський вірусолог Хітосі Осітані, на думку якого в даний момент проводити Ігри в Країні сонця що сходить, було б дуже складно.

Втім, фахівець сподівається, що до середини липня, коли повинні початися Ігри-2020, Японії вдасться продумати систему безпеки.

Токіо прийме Олімпійські ігри влітку 2020 року

Токіо прийме Олімпійські ігри влітку 2020 року

upnewsinfo.com

"Нам потрібно знайти оптимальну стратегію для проведення безпечної Олімпіади. Зараз у нас немає ефективної тактики, і я думаю, що зараз провести Ігри було б дуже складно. Але, можливо, до липня ситуація зміниться. Зараз нам потрібно запобігти епідемії в Японії. Буде епідемія тривати до Олімпіади чи ні, залежить від вірусу і зусиль щодо його запобігання з боку міжнародного співтовариства. Найбільше мене турбує зараження по типу Ухані в Африці та інших частинах Азії, які потім з'являються в Японії. Але влада все ще спроможна впоратися з вірусом", – наводить слова Осітані Sports Illustrated.

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Олімпійські ігри-2020 у Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по всьому світу зафіксовано понад 75 тисяч випадків захворювання коронавірусом. У Китаї з більш ніж 74 тисяч людей, що заразилися, померли 2004 особи. Японія потрапила до списку країн з максимальною зоною ризику через поширення коронавірусу. На даний момент в країні відомо про один смертельний випадок після виявленого коронавірусу.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
Місце
Японія Токіо
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