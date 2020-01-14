МакГрегор зробив відверте зізнання про бій із Хабібом

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор розповів, що випив велику кількість алкоголю на тижні перед поєдинком з чемпіоном UFC росіянином Хабібом Нурмагомедова.

"На цей раз у тренувальному таборі немає алкоголю, я не пив вже близько чотирьох місяців, але вживав алкоголь на тижні перед боєм з Хабібом. Тоді я пив більше, ніж зазвичай. У мені ніби була якась отрута", – сказав МакГрегор в інтерв'ю агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Він також зі впевненістю заявив, що тепер розуміє свою помилку та не збирається її повторювати.

"Я не знаю, чому так вийшло. Я жив не своїм життям, не тим життям, яким повинен був. У мене є мужність визнати, що я робив помилки, і величезне бажання їх виправити, я не повернуся назад", – додав ірландець .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор хоче провести поєдинок проти Менні Пакьяо та стати чемпіоном світу по боксу.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!