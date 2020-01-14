Головна Новини
14 січня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

МакГрегор зробив відверте зізнання про бій із Хабібом

1.5т
Читати матеріал російською

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор розповів, що випив велику кількість алкоголю на тижні перед поєдинком з чемпіоном UFC росіянином Хабібом Нурмагомедова.

"На цей раз у тренувальному таборі немає алкоголю, я не пив вже близько чотирьох місяців, але вживав алкоголь на тижні перед боєм з Хабібом. Тоді я пив більше, ніж зазвичай. У мені ніби була якась отрута", – сказав МакГрегор в інтерв'ю агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Він також зі впевненістю заявив, що тепер розуміє свою помилку та не збирається її повторювати.

"Я не знаю, чому так вийшло. Я жив не своїм життям, не тим життям, яким повинен був. У мене є мужність визнати, що я робив помилки, і величезне бажання їх виправити, я не повернуся назад", – додав ірландець .

Новини
МакГрегор – Серроне: де дивитися онлайн UFC 246

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор хоче провести поєдинок проти Менні Пакьяо та стати чемпіоном світу по боксу.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
MMA UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
хабибчик повлиял на грегора. так дело дойдет что грегор от свинины откажется))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
А ещё он перед боем сало съил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги