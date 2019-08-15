МакГрегор зробив мерзенний вчинок у барі і потрапив на відео

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор напав на літнього чоловіка в барі Marble Arch Pub у Дубліні.
За інформацією TMZ, ірландський боєць купив у пабі віскі власної компанії Proper Twelve і став усіх пригощати. Однак один із відвідувачів кілька разів відмовився від алкоголю. Макгрегор завдав удар по незнайомцю, після чого його моментально винесли з бару друзі.
Поліція почала розслідування відносно того, що трапилося.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ексчемпіон абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор влаштував грандіозну бійку в одному з пабів Дубліна.
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