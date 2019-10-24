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24 жовтня • оновлено в 15:09
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МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор РФ

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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор зневажливо відгукнувся про свого принципового опонента - нинішнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Я взагалі не впевнений: він представляє Росію? Я не думаю, що він представляє Росію. У своєму житті я не бачив нікого, хто б представляв Росію. Він не вкривається прапором РФ, як це з гордістю роблю я з ірландським прапором", - заявив Хабіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор в Москві зізнався, що подарував пляшку віскі президенту РФ Володимиру Путіну, однак служба безпеки лідера Кремля не дала тому спробувати напій.

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Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія Москва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вонять в твиттере - все, что осталось этому неудачнику. Если ты такой герой, выйди в октагон и победи Хабиба. Тепло кукурузное.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
У х.охлов что ли научился? Ну еще раз люлей получит...
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