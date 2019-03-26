МакГрегор завершив кар'єру: в Росії розкрили план Конора

Заява ірландського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Конора МакГрегора про завершення кар'єри є провокацією.

Таку думку висловив легенда російського ММА Олег Тактаров. За його словами, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) таким чином шантажує керівництво організації для того, щоб домогтися вигідніших умов.

Бій Хабіба і Конора 6 жовтня 2018 року

"Мабуть, зараз UFC вирішили обмежити його в гонорарах. І менеджер або юрист подумали і вирішили, щоб він написав такий твіт. Подивитися, якою буде реакція. UFC ж у разі відходу МакГрегора втратить все. Ну відсотків 50 інтересу точно. Тому UFC робитиме все, щоб повернути Конора. А глядач зі свого боку платитиме ще більше грошей, щоб побачити МакГрегора. Чудова історія, відпрацьована вже мільйон разів що в Японії, що в Америці", — цитує Тактарова Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор висунув жорсткі умови керівництву UFC щодо проведення подальших боїв.

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