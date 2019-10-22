МакГрегор вперше в історії прилетів до Києва і заговорив про Усика

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор на прес-конференції в Києві прокоментував виступ українського боксера Олександра Усика.

"Бачив в справі Усика, дивився його бій з Белью. Мені подобається його стиль, і я б навіть десь порівняв його з Майком Тайсоном. Ну то й прямо з Тайсоном, то вже точно назвав би його бійцем такого рівня. Усик ще доб'ється своїх вершин. Чи готовий вийти з ним на ринг? Ух, він вже перейшов в суперважку категорію, і це явно не моя вага. Якби він прийшов в ММА, тоді можна було б розглядати таке", - цитує Конора кореспондент OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць прилетів з коротким візитом в столицю України, де зокрема зустрівся з журналістами. Поїздка в Україні відбувається на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого спортсмен став в 2019 році. Це перший візит Конора в країну.

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