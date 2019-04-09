"Росіяни побили": МакГрегор влаштував бійню в пабі

Екс- чемпіон абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор влаштував грандіозну бійку в одному з пабів Дубліна.

Як повідомляє видання Irish Mirror поліцейське управління почало ретельне розслідування після того, як ірландський боєць, який виступав на сцені закладу, напав на клієнта пабу, який вигукнув фразу: "Росіяни побили тебе". Відразу після цього почалася бійка.

Конор МакГрегор і поліцейський екскорт

Це вже не перший випадок за останній час, коли МакГрегор потрапляє в поле зору поліції. Не так давно, ірландця затримували в Нью-Йорку після того, як Конор жбурнув в автобус огорожу і вибив скло. Пізніше він накинувся на фаната в Майамі, розбивши телефон, на який хотіли сфотографувати зірку змішаних єдиноборств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор МакГрегор відзначився образливим висловлюванням на адресу російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

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