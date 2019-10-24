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24 жовтня • оновлено в 12:21
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МакГрегор у Москві: в Росії наочно показали, як Конор "розірвав" Хабіба – фотофакт

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Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор у четвер, 24 жовтня, прибув до Москви.

Приїзд ексчемпіона світу в легкій вазі викликав неймовірний ажіотаж серед журналістів і вболівальників. Зал, де відбудеться прес-конференція, буквально атакував натовп шанувальників Конора і представників ЗМІ, пише "Спорт-Експрес".

Конор МакГрегор програв в 2018 році Хабіб Нурмагомедова

Конор МакГрегор програв в 2018 році Хабіб Нурмагомедова

При цьому видання нагадало, що колишній суперник ірландця і нинішній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов днями бойкотував зустріч з журналістами у Москві.

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"Була версія, що Хабіб не пішов на прес-конференцію через те, що зал був не повний. Це, звичайно, плітки. А ось що точно: на пресусі Конора народу буде більше разів в п'ять, ніж на пресусі Хабіба", – пише СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор 22 жовтня вперше відвідав Україну, а під час прес-конференції висловився про президента Володимира Зеленського.

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Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія Москва
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