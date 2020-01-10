МакГрегор – Серроне: де дивитися онлайн UFC 246

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор уже в нинішньому місяці вперше вийде в октагон після свого бою з Хабібом Нурмагомедовим у жовтні 2018 року.

КОЛИ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Ірландський ексчемпіон у легкій та напівлегкій вазі у межах шоу UFC 246 у суботу, 18 січня, буде битися з американцем Дональдом Серроне.

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У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ТОЧНИЙ ЧАС ПОЧАТКУ

Початок головної події UFC 246 – о 6:00 за київським і о 7:00 за московським часом неділі, 19 січня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Побачити пряму трансляцію одного з найбільш очікуваних поєдинків початку року можна буде на телеканалі Setanta Sports Україна. Крім того, показ шоу в Лас-Вегасі буде організовувати російський телеканал РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали Конора МакГрегора фаворитом бою з Дональдом Серроне.

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