МакГрегор – Серроне: де дивитися онлайн UFC 246

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор уже в нинішньому місяці вперше вийде в октагон після свого бою з Хабібом Нурмагомедовим у жовтні 2018 року.
КОЛИ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Ірландський ексчемпіон у легкій та напівлегкій вазі у межах шоу UFC 246 у суботу, 18 січня, буде битися з американцем Дональдом Серроне.
9️⃣ more days!- UFC (@ufc) 9 січня 2020 р
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У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ТОЧНИЙ ЧАС ПОЧАТКУ
Початок головної події UFC 246 – о 6:00 за київським і о 7:00 за московським часом неділі, 19 січня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне.
ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Побачити пряму трансляцію одного з найбільш очікуваних поєдинків початку року можна буде на телеканалі Setanta Sports Україна. Крім того, показ шоу в Лас-Вегасі буде організовувати російський телеканал РЕН ТВ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали Конора МакГрегора фаворитом бою з Дональдом Серроне.
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