МакГрегор розкрив головну таємницю бою з Хабібом

Скандальний боєць Конор МакГрегор зізнався, що сказав своєму суперникові Хабібу Нурмагомедову під час їх поєдинку 8 жовтня 2018 року. Британець був незадоволений діями росіянина в октагоні.
На своїй сторінці в Instagram МакГрегор опублікував запис, де він лається з екс-чемпіоном світу Полом Малінаджі. У коментарях боєць зізнався, про що говорив з Нурмагомедовим в третьому раунді бою.
"Не ний, скиглій. Те ж саме я сказав Хабібові наприкінці третього раунду. Мого раунду. Не треба скиглити. Кожен раунд скиглиш судді. Він сварився навіть у четвертому раунді, коли був у маунті. Це і збило мене з пантелику", - написав Конор в Instagram.
Конор МакГрегор
instagram.com/thenotoriousmma
При цьому скандальний боєць зазначив, що саме у нього були всі приводи для того, щоб пред'явити претензії судді.
"Якщо хтось і мав розмовляти з рефері, так це я в першому раунді. Саме тоді він тримав мене за ноги чотири хвилини поспіль. З нульовою активністю. Але бій – це бій. Плакатися судді, як справжня с*ка", - наїхав на Хабіба МакГрегор.
Let the record show. I like Paulie Malinaggi. Here is a confrontation between us regarding a picture he was upset about. Yes you heard that right. A picture. I told him here to his face. “Don’t be bitching.” Common knowledge I would think for a fighting man. Don’t be a bitch, bitching. The same thing I said to khabib at the end of round 3. My round. Don’t be bitching! Every single round bitching to the referee. He was even bitching in the fourth round from mount position. It baffled me. If anyone should have been saying anything to the referee, it should have been me in that 1st round. That round he held onto my legs for four minutes straight. With zero activity. But a fight is a fight who gives a fuck. Crying to the referee like a proper bitch. I was trying to dig my fingers into his Adams Apple. Many individuals in the fight business, I have learned lately, are absolute bitches. I know you’s are broke boys. But don’t be broke bitches.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в суперпоєдинку 8 жовтня чемпіон абсолюно бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов в четвертому раунді задушливим прийомом переміг скандального ірландця Конора МакГрегора.
Після поєдинку російський боєць влаштував масову бійку з уболівальниками, втративши нагороди та призові.
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