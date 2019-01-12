МакГрегор розкрив головну таємницю бою з Хабібом

Скандальний боєць Конор МакГрегор зізнався, що сказав своєму суперникові Хабібу Нурмагомедову під час їх поєдинку 8 жовтня 2018 року. Британець був незадоволений діями росіянина в октагоні.

На своїй сторінці в Instagram МакГрегор опублікував запис, де він лається з екс-чемпіоном світу Полом Малінаджі. У коментарях боєць зізнався, про що говорив з Нурмагомедовим в третьому раунді бою.

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"Не ний, скиглій. Те ж саме я сказав Хабібові наприкінці третього раунду. Мого раунду. Не треба скиглити. Кожен раунд скиглиш судді. Він сварився навіть у четвертому раунді, коли був у маунті. Це і збило мене з пантелику", - написав Конор в Instagram.

Конор МакГрегор instagram.com/thenotoriousmma

При цьому скандальний боєць зазначив, що саме у нього були всі приводи для того, щоб пред'явити претензії судді.

"Якщо хтось і мав розмовляти з рефері, так це я в першому раунді. Саме тоді він тримав мене за ноги чотири хвилини поспіль. З нульовою активністю. Але бій – це бій. Плакатися судді, як справжня с*ка", - наїхав на Хабіба МакГрегор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суперпоєдинку 8 жовтня чемпіон абсолюно бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов в четвертому раунді задушливим прийомом переміг скандального ірландця Конора МакГрегора.

Після поєдинку російський боєць влаштував масову бійку з уболівальниками, втративши нагороди та призові.

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