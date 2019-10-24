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24 жовтня • оновлено в 21:12
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"Нюхає дупи": МакГрегор публічно обплював Хабіба

2.1т Читати матеріал російською

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор розповів, чому не відвідав бій Хабіба Нурмагомедова і Дастіна Пор'є в Абу-Дабі, принизивши росіянина Хабіба Нурмагомедова.

"Нюхає дупи": МакГрегор публічно обплював Хабіба

"Чому не відвідав бій в Абу-Дабі? Я побив Пор'є за 99 секунд, і мені це було нецікаво. Хабіб нюхає дупи і заробляє цим на життя. Він цілий раунд нюхав дупу. А якщо він хоче дізнатися, як пахне мій кулак, може запитати свого брата", – цитує Конора Євроспорт.

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Раніше ірландець на пресконференції в Москві звинуватив Нурмагомедова в боягузтві. До цього МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор Росії.

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Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хорошо объяснил. Действительно,даги сразу бросаются в ноги и начинают борьбу.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Противно ... Эта баба МакГрегор не боец, это х*йло ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
У МакГрегора явно украинские корни...
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