"Нюхає дупи": МакГрегор публічно обплював Хабіба

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор розповів, чому не відвідав бій Хабіба Нурмагомедова і Дастіна Пор'є в Абу-Дабі, принизивши росіянина Хабіба Нурмагомедова.

"Чому не відвідав бій в Абу-Дабі? Я побив Пор'є за 99 секунд, і мені це було нецікаво. Хабіб нюхає дупи і заробляє цим на життя. Він цілий раунд нюхав дупу. А якщо він хоче дізнатися, як пахне мій кулак, може запитати свого брата", – цитує Конора Євроспорт.

Раніше ірландець на пресконференції в Москві звинуватив Нурмагомедова в боягузтві. До цього МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор Росії.

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