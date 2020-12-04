МакГрегор – Пор'є: букмекери дали прогноз на головний бій UFC 257

Олександр Чеканов Інші види спорту 16:35, 4.12.2020

Ірландець Конор МакГрегор (22-4) вважається фаворитом поєдинку проти американця Дастіна Пор'є у головній події шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 257.

Вечір змішаних єдиноборств заплановано на 23 січня наступного року на так званому "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Пор'є. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

Аналітики вже почали приймати ставки на бій-повернення Конора. Коефіцієнт на його перемогу 1,44. А котирування на успіх американця досягають рівня 2,75. При цьому експерти не мають сумнівів в тому, що поєдинок завершиться достроково. На відповідну подію пропонується показник 1,20.

Відзначимо, що цей поєдинок стане другим у протистоянні МакГрегора і Пор'є. Вперше бійці зустрілися в червні 2014 року, коли перемогу в середині першого раунду технічним нокаутом здобув Конор.

Відзначимо, що останній бій в UFC ірландець провів в січні нинішнього року, коли за 40 секунд нокаутував Дональда Серроне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов назвав умову, за якої відновить кар'єру.

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