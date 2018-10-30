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МакГрегор — Нурмагомедов: тренер Конора зробив заяву про реванш

1.5тЧитати матеріал російською

Ірландський боєць Конор МакГрегор, що програв скандальний бій за звання чемпіона UFC росіянину Хабібу Нурмагомедову, не полишає думок провести реванш. Про це заявив тренер Конора Джон Кавана, помітивши, що тут вкрай важливо мати серйозну мотивацію.

"Реванш? Я гадаю, це залежить від Конора. Після бою ми обмінялися кількома повідомленнями, але я не зустрічався з ним віч-на-віч. Коли ми це зробимо, я поговорю з ним. Я запитаю, яка його мотивація. Вислухаю, скільки він ще хоче провести поєдинків. Один чи ще п'ять?", — сказав Кавана Bjpenn.com

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Тренер ірландця нагадав стару приказку: важко вставати вранці бігати, коли ти спиш у шовковій піжамі. І наголосив:

"MMA — це дуже, дуже жорсткий спорт. Тренування вкрай виснажливі, і у МакГрегора скоро народиться друга дитина. Чи є у нього колишня мотивація? Я гадаю, так", — сказав Кавана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний боксер Флойд Мейвезер різко висловився про поведінку російського бійця Хабіба після поєдинку з МакГрегором

Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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