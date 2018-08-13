МакГрегор - Нурмагомедов: названо фаворита супербою UFC

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов вважається фаворитом бою з ірландцем Конором МакГрегором. Поєдинок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор - Нурмагомедов. Орієнтовний початок - о 5:00 неділі, 7 жовтня, за київським часом.

Ставки на перемогу російського чемпіона приймаються з коефіцієнтом 1,61. Тріумф же МакГрегора оцінюється котируванням 2,30. Аналітики впевнені, що бій не пройде всю дистанцію у п'ять раундів. Показники на відповідну позицію досягають рівня 1,36. При цьому на перемогу МакГрегора в першому або другому раунді можна поставити з коефіцієнтом 3,75.

Зазначимо, що поєдинок МакГрегор - Нурмагомедов буде титульним. Росіянин проведе захист чемпіонського пояса в легкій вазі в межах турніру UFC 229. Бій вважається одним із найочікуваніших у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор уникнув тюремного ув'язнення за напад на автобус, в якому перебував його майбутній суперник Хабіб Нурмагомедов.