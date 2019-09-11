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11 вересня • оновлено в 22:19
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Майже фантастика: українець проплив 900 км по Дніпру

3.1т Читати матеріал російською

Українець Михайло Романишин за місяць і п'ять днів подолав уплав більше 900 кілометрів по Дніпру, встановивши рекорд України.

Михайло Романишин

Михайло Романишин

УНІАН

Спортсмен почав заплив 5 серпня на кордоні України з Білоруссю, а фінішував 10 вересня в Херсоні, де і був зафіксований новий національний рекорд із дистанції на відкритій воді.

Після фінішу Романишин зазначив, що головна мета його запливу – пропаганда здорового способу життя. Також він звернув увагу і на екологічні проблеми.

Михайло Романишин

Михайло Романишин

УНІАН

"Я отримував задоволення, коли бачив, наскільки гарна наша країна. Правда, дуже розчарувала екологічна ситуація. Бачив те, що скидається в Дніпро, часто відчував дуже неприємний запах. Це неприпустимо", — сказав Михайло, чиї слова цитує УНІАН.

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Його тренер Карен Абрамов розповів про труднощі під час запливу.

"Михайло щодоби плив по 10 годин, спав по 6 годин, їв за спеціальним графіком — зокрема й у воді. І графіка харчування потрібно було дотримуватися максимально чітко, адже цей заплив — постійна витрата енергії у величезних кількостях", — повідав Абрамов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 99-річний австралієць встановив світовий рекорд у плаванні.

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