"Люди тупі": Хабіб гнівно відповів критикам через бій з Фергюсоном на UFC 249

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов гнівно відреагував на критику фанатів за його відмову вилітати до США на поєдинок проти Тоні Фергюсона.

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі жорстко висміяв вболівальників, заявивши, що неможливо просто так поїхати з Росії і в'їхати в Америку.

"Тисячі людей вмирають від коронавіруса. Люди тупі. Вони думають, що зараз я повинен подзвонити Володимиру Путіну, щоб він мені дозволив вилетіти з Росії на приватному літаку. Потім я повинен подзвонити Дональда Трампа, щоб він мені дозволив в'їхати в США. Це божевілля. Кіно", – сказав Хабіб в інтерв'ю ESPN MMA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт заявив, що не здивований відмові Хабіба Нурмагомедова летіти на бій з Тоні Фергюсоном.

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