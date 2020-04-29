Віцечемпіонка Франції та бронзовий призер Універсіади в танцях на льоду Аделіна Галявієва розповіла, як люди в Парижі реагують на карантин.

"Не скажу, що у людей прям паніка через коронавiруса. Іноді тільки буває, що деякі люди похилого віку шугаються, побачивши тебе. Ти ніби дотримуєшся дистанцію, але вони все одно про всяк випадок притиснуться до полиці з їжею. Головне, щоб ти був подалі", - цитує 23-річну уродженку Казані sport24.

Аделіна Галявієва @delya_delchonok

За її словами, для виходу на вулицю у Франції потрібен спеціальний паперовий пропуск, в який необхідно вписати причину виходу з дому. Дозволяється виходити за продуктами, до лікаря або для супроводу людини в лікарню. Представники ряду професій мають можливість ходити на роботу.

"Ще один пункт - поява на вулиці, щоб займатися фізичною активністю. Заради цього в Парижі і передмістях можна відійти від будинку на відстань в кілометр. Але робити це можна строго до 10 ранку або після 19 вечора", - розповіла Галявієва, додавши, що пробіжки в парках заборонені.

"За порушення правил передбачається штраф. На початку карантину він становив 135 євро, а потім був підвищений до 300 євро ", - розповіла спортсменка.

За словами фігуристки, за 5-6 тижнів карантину вона 4 рази вийшла в магазин, на пробіжки ж виходить періодично. Влада обіцяє, що обмеження почнуть знімати після 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка Європи з керлінгу Катерина Галкіна, тимчасово проживає в Італії, описала порушення режиму самоізоляції місцевими жителями під час пандемії коронавiрусу.

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