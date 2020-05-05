"Люди не розуміють": глава UFC сказав, що заважає реваншу Хабіба і Конора

Михайло Морозов Інші види спорту 17:55, 5.05.2020

Президент UFC Дейна Уайт заявив, що організація реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором Макгрегором ускладнена тим, що росіянина не цікавлять гроші.

"Люди просто не розуміють. Справа в тому, що Хабіб дуже багатий, просто неймовірно багатий. Йому не потрібні гроші", – сказав Уайт в інтерв'ю на YouTube-каналі Menace and The Man Show.

Хабіб - Конор
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Нагадаємо, що перший поєдинок між Конором і Хабібом відбувся в жовтні 2018 року і закінчився достроковою перемогою росіянина в четвертому раунді завдяки задушливому прийому. Ірландець вже довгий час відкрито говорить про бажання провести реванш, але Нурмагомедов заявив, що зараз в ньому не зацікавлений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Тоні Фергюсон наїхав на Хабіба і Конора, назвавши їх тюхтіями.

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