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"Любить грати з вівцями": Хабіба жорстко принизили

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Відомий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату Колбі Ковінгтон заявив, що не буде битися з Хабібом Нурмагомедовим через те, що росіянин занадто слабкий для нього.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Мені під силу спуститися в легку вагу і піднятися в середнiй дивізіон. Бій з Хабібом? Ну нi. Йому нічого запропонувати мені. Цей хлопець з Росії любить грати з вівцями. Що він буде робити з чистою американською сталлю? Я хочу бути чемпіоном в трьох вагових категоріях. Я вже переписую історію. У минулому бою я поставив рекорд за кількістю значущих викинутих ударів. Сім'я президента сиділа в першому ряду. Я хочу бути потрійним чемпіоном", – заявив Ковінгтон в інтерв'ю MMAJunkie.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в Абу-Дабі Нурмагомедов проведе титульний бій проти американця Дастіна Порье.

6 жовтня минулого року в Лас-Вегасі Конор Хабіб Нурмагомедов переміг ірландця Конора МакГрегора в поєдинку за титул чемпіона UFC в легкій вазі.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

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Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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