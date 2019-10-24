Львів посперечається за право провести Олімпіаду-2030

Місто Львів готове взяти участь у відборі кандидатів на право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році, а також проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року.

Пресслужба Львівської міськради

Про це 24 жовтня заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі з президентом НОК України Сергієм Бубкою.

"Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами, очі горять, я їм сказав, що буду з вами зустрічатись. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року. А у 2028 року ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити зимові Олімпійські ігри", — цитує Андрія Садового пресслужба Львівської міської ради.

Пресслужба Львівської міськради

Подавати заявки на право проведення Олімпійських ігор у 2030 році можна буде у 2020 році, і Львів візьме участь у цій боротьбі.

"Сьогоднішнє бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Хто не мріє, той не перемагає. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку", — наголосив президент НОК України Сергій Бубка.

Пресслужба Львівської міськради

На думку мера Львова, українці витрачають великі кошти на європейських зимових курортах, а в Україні зимовий туризм мало розвинутий. Тож організація таких подій у себе стимулює розвиток спортивної інфраструктури країни. До 2014 року Україна готувала заявку на зимові Олімпійські ігри 2022 (Львів-Карпати), але війна перекреслила ці плани. Тож наступний шанс буде у 2030 році.

На зустрічі розглянули перспективи й потенційні можливості спорудження на території Львівщини однієї із п’яти сучасних олімпійських баз європейського рівня — Західної національної бази олімпійської підготовки.

Пресслужба Львівської міськради

"Нам потрібна сучасна спортивна інфраструктура, щоб чудовий потенціал спортсменів Львівщини мав де тренуватись. У вас дуже потужний і спортивний регіон, тому саме тут потрібна така олімпійська база. Саме у вашому регіоні потрібно думати, щоб був такий центр, бо у вас багато видів спорту на високому рівні", — зазначив Сергій Бубка.

Президент НОК України, член виконавчого комітету МОК, олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка зустрівся також з олімпійським активом Львова та області.

Пресслужба Львівської міськради

Нагадаємо, успішні львівські спортсмени отримують від Львова щомісячні виплати на підготовку до Олімпійських та Паралімпійських ігор, що наступного року відбудуться у Токіо (Японія). Допомогу надають за Програмою підтримки львівських спортсменів, прийнятої 4 квітня 2019 року під час засідання сесії міської ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення в Україні літніх Олімпійських ігор і запропонував розробити чотирирічний стратегічний план по будівництву необхідної інфраструктури.

У соцмережах заява потрапила під шквал критики. Зокрема, Зеленському нагадали про відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

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