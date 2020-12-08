Лукашенко про санкції МОК: нехай Бах і банда пояснять, у чому моя провина

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
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Олександр Лукашенко

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів главі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху після того, як проти нього були введені санкції.

У Telegram-каналі "Пул першого" з'явилося відео з виступу "президента", під час якого він заявив, що збирається розбиратися з цією ситуацією в суді. За словами Лукашенка, він був покараний за те, що вибудовує справедливу політику.

"Нам треба звернутися до суду, і нехай вони, цей Бах та його банда в МОК, пояснять, у чому моя провина. В тому, що я країну свою захищаю? За що мене карати, щоб я не брав участі в якихось заходах. Я і так 25 років у них участі не брав, переживу й надалі. І потім, ви зібрали весь Міжнародний олімпійський комітет, куди входить більше сотні країн, обговорили цю тему? Я переживу, але дітей навіщо чіпати? Немає справедливості у світі. Якщо ти справедливу політику будуєш, ти нікому не потрібен і будеш ворогом", – заявив він.

Лукашенко відповів Баху

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня 2020 року проходять масові протести. Вони почалися відразу після оголошення попередніх результатів президентських виборів. Лукашенко нібито виграв їх, набравши близько 80% голосів, але це викликало бурю невдоволення у жителів країни, які звинуватили владу у фальсифікації результатів. Для придушення протестів силовики застосовують проти мітингувальників насильство, а також проводять масові затримання людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОК ввів санкції проти Лукашенка, а також проти всього керівництва Національного олімпійського комітету Білорусі.

Томас БахОлександр Лукашенко