Луческу звернувся з проханням до Мессі після матчу з "Барселоною"

Максим Іншаков Інші види спорту 18:30, 5.11.2020 Оновлено: 19:07, 5.11.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після фінального свистка матчу з "Барселоною" звернувся з проханням до Ліонеля Мессі окремо поспілкуватися в роздягальні.

Цей момент відобразили камери телетрансляції, як раз перед тим, як гравці двох команд вирушили в підтрибунне приміщення.

Лучесу і Мессі
sport.ro

За інформацією румунського видання sport.ro, Містер попросив у Мессі футболку і автограф для своєї колекції.

Як стверджує іспанське видання Marca, аргентинець виконав всі прохання, зробивши наставнику киян такий подарунок.

Луческу звернувся до Мессі
Twitter Barca Worldwide

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:1. Гол на рахунку Циганкова.

Після поєдинку Віктор зізнався, що "біло-сині" заслуговували на нічию.

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