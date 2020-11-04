Лопес зібрався в UFC після перемоги над Ломаченком і назвав ім'я суперника

Михайло Морозов Інші види спорту 13:46, 4.11.2020

Американський боксер Теофімо Лопес висловив бажання провести бій у змішаних єдиноборствах після перемоги над Василем Ломаченком.

Як повідомляє видання EssentiallySports, під час спілкування зі своїми фанатами в Instagram кривдник українця заявив, що хотів би побитися в UFC. Він був би не проти зустрітися з еквадорцем Марлоном Верою.

"Як щодо бою з Чіто (прізвисько Марлона Вери – Ред.)? UFC? Я ще ніколи не був на турнірі UFC. Так що, Дейна Уайт? Візьми мене з собою", – сказав Лопес.

Відзначимо, що Вера виступає в найлегшій вазі. На його рахунку 16 перемог у 22 поєдинках у змішаних єдиноборствах. В останньому бою він завдав першої поразки американцеві Шону О'Меллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

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