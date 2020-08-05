Ліванська спортивна журналістка – про вибух: Бейрута більше немає

Ліванська спортивна журналістка AFP Райана Муссаллем, робота якої знаходиться приблизно в п'яти кілометрах від місця вибуху, розповіла про вибух в Бейруті.

За словами Муссаллем, в момент трагедії вона збиралася покинути офіс.

"Спочатку це було схоже на землетрус. Коли ми зрозуміли, що це був вибух, то втратили дар мови. Всi заплакали. Не можу описати словами те, що ми відчували. Бейрута більше немає. У першу чергу ми спробували зв'язатися з рідними, але це було важко зробити, тому що зв'язок був перерваний на території всієї країни. Через декiлька годин мені вдалося вийти з будівлі", – цитує Мусалла" Міжнародна асоціація спортивної преси".

За словами дівчини, то, що вона побачила, було жахливо.

"Мого міста не було, на дорозі валялося бите скло, все навколо було зруйновано. Мої батьки були в цей час в сільській місцевості в 45 км від Бейрута і відчували поштовхи під землею. Вони відчувалися навіть на Кіпрі", – зазначила Муссаллем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на момент публікації новини число загиблих склало 135 осiб. В результаті вибухів в порту Бейрута затонув круїзний лайнер Orient Queen. За даними ЗМІ, два члени екіпажа загинули і семеро постраждали.