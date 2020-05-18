"Лікарні переповнені": Хабіб назвав плачевною ситуацію у Дагестані через коронавірус

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов назвав катастрофічною ситуацію в Дагестані через пандемію коронавірусу.

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За словами спортсмена, в регіоні дуже багато померлих і хворих. Він також закликав співвітчизників зберігати режим самоізоляції.

"У нас дуже скрутне становище в Дагестані, дуже плачевне. Лікарні переповнені. Багато людей захворіло, багато людей померло. Тільки об'єднавшись, можна перемогти цей вірус. Ми повинні прислухатися до наших лікарів, їхніх вимог, оскільки вони знають більше. Вони не хочуть, щоб лікарні не заповнювалися, тому що там і так немає місця, немає обладнання і медикаментів. Хто б міг подумати, що мільярди людей будуть сидіти на самоізоляції. Треба прислухатися до лікарів, які коли це все починалося, говорили сидіти вдома. Але люди придумують, що комусь це вигідно. Кому це може бути вигідно? Всі люди хворіють. Ця хвороба не відправляється до бідних чи багатих. Так що ми її можемо перемогти, тільки об'єднавшись", – сказав Хабіб у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Хабіба Нурмагомедова переніс інсульт і перебуває під апаратом ШВЛ після того, як у нього було діагностовано коронавірус.

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