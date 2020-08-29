Лікар розкрив головний спосіб продовжити життя

Максим Іншаков Інші види спорту 20:03, 29.08.2020

Головним способом продовжити життя є заняття спортом, заявив відомий російський лікар і телеведучий Олександр Мяснiков.

За його словами, серед варіантів "фізичні навантаження, дієта, медицина, ліки" реальний результат дає тільки фізична активність.

"На другому місці обмеження калорій і так далі", – зазначив доктор.

Мяснiков порадив насамперед відмовитися від ліфтів і якомога частіше користуватися сходами. Також розвивати гнучкість і ходити пішки в магазин, де не купувати продукти на тиждень вперед. Подібний спосіб життя дозволяє дотримуватися важливого правила – дефіциту калорій.

На думку лікаря, хорошим способом збільшити фізичну активність, є відмови від користування громадським або особистим транспортом.

"Знаходьте навантаження в повсякденному житті", – підсумував Мяснiков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний фітнес-тренерка Свава Сігбертдоттір, що тренує голлівудських знаменитостей, розкрила легкий спосіб отримати підтягнуте тіло, незважаючи на самоізоляцію і тимчасове закриття фітнес-центрів.

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